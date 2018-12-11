Yalovalı mühendisler dünyaya kafa tutuyor...3D yazıcı flagmentleri Türkiye’de üretiliyor

-üretilen yerli flagmentler

-mühendislerle röportaj



(YALOV-ÖZEL)- Ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracaklar YALOVA



- Yalovalı 4 polimer mühendisi, yurt dışında üretilerek yüksek fiyatlarla ülkeye ithal edilen 3D yazıcı flagmentlerini Yalova’da kurdukları şirketlerinde üretmeye başladılar. Hızla gelişen 3D printer teknolojisinde kullanılan flagmentler yurtdışından ithal ediliyor. Yüksek bedellerle alınan malzemelerle üretimde ekonomik seviyelere gelemiyor. Bu noktada yerli flagment üretmek için kafa kafaya veren Serhat Oran, Kadri Karadeniz, Samet Sert ve Cihan Erdem Selçuk adlı Yalovalı 4 polimer mühendisi kurdukları Porima adlı firma ile yerli flagment üretimine başladılar. İthal flagmentlerden çok daha kaliteli ve çok daha ucuza üretim yapmayı başaran Yalovalı mühendislere yurt içi ve yurt dışından da teklif yağmaya başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren mühendislerden Serhat Oran, “Biz 3 boyutlu yazıcıların kartuşları olan flamentler konusunda da bir yandan doktora çalışmasını yürütüyoruz. Bunu aynı anda geçen yıl iş fikrine de dönüştürme kararı aldık. Bu projemizle İTÜ çekirdeğin yarışması olan big bang yarışmasında 10 bin proje arasından ilk 20’ye kaldık. Dolayısıyla İTÜ Arı Teknokent’den yatırım desteği kazandık. Ama aldığımız bu destek bizim üretim hattımızı kurmamıza yetmiyordu. Bunun içinde KOSGEB Ar-Ge inovasyon desteğine başvuru yaptık. Oradan da destek aldık. Bu desteklerle üretim hattımızı ve şirketimizi kurmayı başardık. 6 aydır da flagment geliştirme konusunda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Geldiğimiz şu noktada ithal flagmentlerden daha iyi seviyelerde ürünler geliştirebiliyoruz. Hedefimiz ilk etapta ithalatı önlemek ve daha sonrasında katma değerli ürünlerle ihracat yapabilmek” dedi.

Uzay ve savunma sanayiine flament sağlayacaklar Ar-Ge çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Yalovalı mühendisler uzay ve savunma sanayiinin ihtiyacı olan flagmenti de sağlamak istiyorlar. Konuyla ilgili bilgi veren Serhat Oran, “3 boyutlu yazıcılar şu anda dişçilik sektöründe, sanayide, savunmada, havacılıkta, sağlık ve eğitim sektöründe ciddi şekilde kullanılmaya başlandı. İnsanlar diş protezleri için artık 3D yazıcılarla damaklarına birebir uyumlu ürünler üretebiliyorlar. Önümüzdeki süreçte iletken malzemeler, yanmaz malzemeler de 3 boyutlu yazıcılarla üretilebilecek. Biz uzay ve savunma teknolojilerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri de üretme arzusundayız” diye konuştu.



