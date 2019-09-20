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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

Zabıtaların denetim yapması

( YALOVA ) YALOVA

Ercek Kullar Zabıta 


- Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi. Eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, okulları tek tek dolaşıp incelemelerde bulundu. Denetimlerde ciddi bir aksaklıkla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere ikazlarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin aralıklarla süreceğini belirtti.

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