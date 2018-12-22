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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yalova Valiliğinden 'kırmızı renkli su birikintisi' açıklaması - YALOVA

Yalova Valiliğinden 'kırmızı renkli su birikintisi' açıklaması - YALOVA

Yalova Valiliğinden "kırmızı renkli su birikintisi" açıklaması - YALOVA - Su birikintisinin bulunduğu alandan ve ördeklerden görüntü - Bölgede ekipleri inceleme yapması - Vali Muammer Erol: - "İlk incelemelerde, yağmur sularının, yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin tortuları ile birikerek, dolgu malzemesinin rengini aldığı değerlendirilmiş ve su birikintisi ile temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığı tespit edilmiştir"YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, boş arazideki kırmızı renkli su birikintisinin, yağmur sularının, yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin rengini almasından kaynaklandığını belirterek, bu suyla temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığını bildirdi.Erol, yazılı açıklamasında, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kış Sokak'taki boş arazide, kırmızı renkli su birikintisi bulunduğuna dair bilgilerin basına yansıdığını anımsattı.İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi ekiplerince bölgede incelemeler yapıldığını aktaran Erol, "İlk incelemelerde, yağmur sularının, yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin tortuları ile birikerek, dolgu malzemesinin rengini aldığı değerlendirilmiş ve su birikintisiyle temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.Vali Erol, halk sağlığını olumsuz etkileyecek durum tespit edilmemekle birlikte gerekli incelemeler yapılmak üzere, ilgili kurumlarca sudan numuneler alındığını belirtti.

Bild Sudan Yazılı Açıklama Yol Yapımı 

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