Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yalova Üniversitesi’nde ilginç tartışma İzle

Yalova Üniversitesi’nde ilginç tartışma İzle

yaşanan tartışma

( YALOVA )- Rektör öğretim görevlisini salondan böyle kovdu YALOVA

Öğretim Görevlisi Kulüpler Birliği Cep Telefonu Öğrenciler İlahiyatçı 


- Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebu Bekir Sifil ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci bir konferans esnasında öğrencilerin önünde tartıştı. Bir öğrenci, cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.Yalova Üniversitesi’nin 2 gün önce düzenlediği kulüpler birliği toplantısında konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile aynı üniversitedeki İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan ilahiyatçı Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma yaşandı. Rektör, öğretim görevlisinden salondan dışarı çıkmasını istedi. Olay bir gün sonra sosyal medyaya düştü.Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Medeniyet Kulübü Danışmanı Sifil, konuşma sırasında söz alarak, rektörlüğün okuldaki kulüplere gerekli yardımı yapmadığı konusunda eleştirilerde bulundu. Sifil, rektörün "dışarı çıkın" demesi ile salonu terk etti.Bu sırada kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda Cebeci, Sifil’e “Hadsiz bir insansın” dedi.
Sifil, bunun üzerine “İnsanlarla nasıl bir ilişki kuracağıma karar veremezsiniz” deyince rektör Suat Cebeci, “O zaman haddini bil. Haddini bil terk et burayı. Hadsiz bir insansınız. Aynı şeyi bana yapıyorsunuz. Burayı bozdunuz. Lütfen mikrofonu bırakıp burayı terk ediniz" dediği iddia edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı