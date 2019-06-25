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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yalova şehidini son yolculuğuna uğurladı Haberi

Yalova şehidini son yolculuğuna uğurladı Haberi

Şehit askerin tabutunun getirilmesi

Şehit Asker Baba Ocağı Cenaze Namazı Askeri Tören Gözyaşı 

-ailenin tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi
-cenaze namazının kılınması
-cenazenin top arabasına konması
-askeri tören
-kalabalıktan görüntüler
-detaylar
-arşiv görüntüler
-şehidin fotoğrafı

( YALOVA ) YALOVA

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ, Yalova’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Terhisine 5 gün kala görev yaptığı Lice Jandarma Komutanlığında arkadaşının silahından çıkan mermi ile şehit düşen er İslam Muhammed Altuğ’un na'şı baba ocağında alınan helalliğin ardından Yalova Merkez Camii’ne getirildi.
Şehidin annesi Şükret ve babası Hakan Altuğ ile yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve il protokolünün yanı sıra binlerce Yalovalı katıldı.
Kılınan namaz sonrasında askerlerin omuzlarında top arabasına konan şehit asker son yolculuğuna uğurlandı. Altuğu, Yalova Şehitliği'ne defnedildi.
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