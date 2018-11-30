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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yalova’daki deprem İstanbul’da hissedildi Video

Yalova’daki deprem İstanbul’da hissedildi Video

DETAYLAR

Deprem Karya 

-RÖPLER

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 05:36’da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yalova’da meydana gelen deprem aynı zamanda İstanbul’da da hissedildi. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem çevre iller Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedildi. Depremi hisseden bir vatandaş, “ Yatıyordum ev bir anda sallandı. Hemen eşime söyledim. Oda öyle bir şey olmadığını söyledi.

Yani resmen sallandık. Deprem 2 yada 3 saniye sürdü” dedi.
(SB-MÇ-Y)
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