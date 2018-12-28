Yalova'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

-evin içindeki içkilerin görüntüsü

-fotoğraf



( YALOVA ) YALOVA



- Yalova'da yılbaşı öncesi polisin yaptığı operasyonda 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde bir kişinin evinde sahte içki yaptığı bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yılbaşı öncesinde şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 19 litrelik şişelere doldurulmuş satışa hazır 400 litre kaçak içki ele geçirdi. Ayrıca içki yapımında kullanılan aparatlara el konulurken, R.A. olayla alakalı gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

