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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yalova’da uyuşturucu yuvalarına baskın

Yalova’da uyuşturucu yuvalarına baskın

Polislerin metruk binalarda arama yapması,

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Bağımlıları Dedektör Köpek Polis Ekipleri 

-dedektör köpeğin binalarda dolaşması,
-şahısların yakalanması,
-yere atılan uyuşturucu maddelerin polislerce toplanması

( YALOVA ) -- Metruk binalara düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullanıcılar suçüstü yakalandı- 200 polis şehrin her yerini didik didik aradı YALOVA

- Yalova Emniyet Müdürlüğü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen uygulama için Yalova’da da düğmeye bastı. 200 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yuvası haline dönen metruk binalar bir bir basıldı. Uyuşturucu kullanmak için buraları seçen şahıslar ise suçüstü yakalandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Yalova’da düzenlenen uygulama kapsamında ildeki metruk binalara şok baskınlar gerçekleştirildi.
200 polisin katıldığı uygulamada il merkezi ve ilçelerdeki metruk binalara giden polis ekiplerine narkotik dedektör köpekler de destek verdi. Binalar didik didik aranırken, bazı binalarda uyuşturucu kullanan şahıslarda suçüstü yakalandı. Polisleri karşılarında gören uyuşturucu bağımlılarının yerlere attıkları fişek tabir edilen gramlık uyuşturucu paketleri ise polisler tarafından toplanarak el kondu. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (SÇ-İHS
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