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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yalova'da sürüklenen gemi kıyı ekiplerince tershaneye yanaştırıldı

Yalova'da sürüklenen gemi kıyı ekiplerince tershaneye yanaştırıldı

Karaya çekilen gemiden detaylar

Harekete Geç Şiddetli Rüzgar Trol 

-sabahki haberin arşivi eklenecek

( YALOVA )- Motor arızası nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturmadan kurtarıldı YALOVA

- Yalova-İstanbul arasında motor arızası yapan ve şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan yük gemisi, Kıyı Emniyeti römorkleri tarafından karaya oturmadan müdahale edilerek tershaneye yanaştırıldı. İstanbul-Yalova arasında motor arızası nedeniyle bekleme yapan Aster Alver isimli yük gemisi, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı.
Şiddetli rüzgarın tesiriyle sürüklenmeye başlayan gemi yürekleri ağızlara getirirken, gemiye önlem almak için Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti. Çınarcık açıklarında sürüklenmeye başlayan gemiye kısa sürede müdahale eden Şark Römorkorü, yük gemisini kontrollü bir şekilde kıyıya çekerek tershaneye yanaştırdı.
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