Yalova’da şehitler mezarları başında anıldı

-mezarlara çiçek bırakmaları

-duaların edilmesi

-detaylar



( YALOVA ) YALOVA



- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yalova’da bulunan asker ve polis şehitliklerine ziyaretlerde bulunuldu. Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolü şehit mezarlarına karanfiller bırakarak dualar etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yalova’da da kutlanıyor. Yalova Şehir Mezarlığında bulunan asker ve polis şehitliklerinde bir tören düzenlendi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman askeri ve mülki erkan ile şehit aileleri ilk asker şehitliğine geldi. Şehit mezarlarına çiçekler bırakılarak dualar edildi. İl protokolünün ikinci durağı ise polis mezarlığı oldu. Burada da mezarlara çiçekler bırakılarak Kur'an-ı kerim okunarak dualar edildi.

