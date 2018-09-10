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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yalova'da öğretmenlere 'Çocuk Masal Anlatıcılığı' semineri Haberi

Yalova'da öğretmenlere 'Çocuk Masal Anlatıcılığı' semineri Haberi

Yalova 'da öğretmenlere "Çocuk Masal Anlatıcılığı" semineri - Seminerden detaylar - İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un röportajı Yalova 'da öğretmenlere "Çocuk Masal Anlatıcılığı" semineriYALOVA (AA) - Yalova 'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Masal Atölyesi'nin iş birliğiyle 42 öğretmene yönelik "Çocuk Masal Anlatıcılığı" semineri düzenlendi.
Uygulama Oteli'nde düzenlenen seminerde çocuk masal anlatıcısı Bağcan Töraydın tarafından öğretmenlere çocukların gelişiminde masalın önemi anlatıldı.Masal Atölyesi'nin kurucusu olan Töraydın, 0 - 6 yaş ve 7 - 12 yaş arası çocukların gelişimine etki eden masalların hangi yöntemlerle ve nasıl aktarılacağı hakkında öğretmenlere bilgiler verdi.Semineri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da takip etti.Seminerde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tosun, Yalova 'da çocuklara masal anlatmayla ilgili ilk kez bir akademik çalışma yapıldığını söyledi.

Öğretmenlerin eğitim düzeylerindeki yeterliliklerini artırmak için bir dizi atölye çalışması planladıklarını belirten Tosun, "Öğretmenlerimizin becerilerini artırmak adına yapılan çalışmalar yıl boyu devam edecek. Amacımız bizlere emanet edilen çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılarını artırmak. Bunu yaparken de gerek yöneticilerimizin gerek öğretmenlerimizin eğitim kalitelerini artırarak çocuklarımıza daha iyi eğitim vermelerini hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar ilimizin eğitimde marka kent olması yönünde büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Seminer, yarın sona erecek.

Öğretmenler Öğretmen Allah 

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