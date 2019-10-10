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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yalova’da meydana gelen deprem korkuttu

Yalova’da meydana gelen deprem korkuttu

Sokağa çıkan vatandaşlar

Deprem Uttu 

-Röp

( YALOVA -EK)- Yalovalılar kendilerini sokağa attılar YALOVA

- Yalova’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu depremi 3.3 ve 3.4 şiddetindeki 2 deprem daha izledi.Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Yalovalıları korkuttu. Evlerini terk eden vatandaşlar sokaklarda bekledi. Oldukça korktuklarını ifade eden vatandaşlar sarsıntının çok sert olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu depremi yine merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 3.3 ve 3.4 büyüklüğündeki 2 sarsıntı daha izledi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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