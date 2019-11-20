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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova'da korkutan gemi yangını

Yalova'da korkutan gemi yangını

Gemiden görüntü

Sağlık Ekibi Tahkikat Jandarma 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir tersanede tamir gören gemide yangın çıktı.Armutlu ilçesinde bulunan tersanede tamir gören bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gemide çıkan yangına itfaiye ve tersane çalışanları müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Çıkan yangında gemi kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınla alakalı jandarma ekipleri tahkikat başlattı.
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