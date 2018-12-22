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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yalova’da kırmızı su paniği İzle

Yalova’da kırmızı su paniği İzle

Kırmızı su içerisinde yüzen ördekler

Laboratuvar İlkbahar Sudan Uttu Borat 

-kırmızıya boyanan ördekler
-sudan görüntüler
-vatandaşlarla röp,

( YALOVA - ÖZEL)- Belediye etrafa yayılan kırmızı sudan numune aldı- Yer altından çıkan kırmızı su vatandaşı korkuttu YALOVA

- Yalova’da yer altından çıktığı iddia edilen kırmızı su vatandaşları korkuttu. Olayın ihbar edilmesinin ardından belediye ekipleri sudan numune alarak laboratuvara gönderdi. Suda yüzen ördekler ise kırmızıya boyandı. Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazide yerin altından çıktığı iddia edilen kırmızı bir su etrafa yayıldı. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Numunenin laboratuvarda incelenmesi sonrasında içeriği net olarak anlaşılacak. Kırmızı renkteki suyun ne olduğu bilmediklerini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Bedriye Yıldırım ise, “Burada birden bire kırmızı bir su belirdi. Boyamı, zehir mi bilemiyoruz. "Hayvanlar zehirlenecek" diye korktuk. Kırmızı su bir anda oradan çıkmaya başladı.
Hayvanlar da kırmızıya boyandılar. Bu durum bizi endişelendirdi. Bu suyun ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.
Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandılar. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemediler.
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