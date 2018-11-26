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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yalova'da Kaşıkçı hareketliliği...Yalova'da arama yapılan lüks villa Suudi bir iş adamına ait İzle

Yalova'da Kaşıkçı hareketliliği...Yalova'da arama yapılan lüks villa Suudi bir iş adamına ait İzle

Ekiplerin yan taraftaki binaya geçmesi

Polis Bild 

-Ekiplerden detaylar

( YALOVA -EK)- İstanbul'dan gelen özel ekip villanın yanı sıra yan taraftaki bir binada da arama yapıyor- Yalova Valisi Muammer Erol, özel bir ekibin Termal ilçesinde bir villada arama yaptığını açıkladı YALOVA

- Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan gelen özel ekibin Cemal Kaşıkçı ile ilgili Termal ilçesinde villada arama yaptığını açıkladı.
Villanın ise Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir iş adamına ait olduğu, bir aydır kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Özel ekip villanın yanı sıra yandaki başka bir villaya da geçerek burada da arama çalışması yapıyor. Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villada, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler. Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı.
Villanın Prensin arkadaşı olan Suudi bir iş adamına ait olduğu ve bir aydır burada kimsenin olmadığı bildirildi.
Öte yandan özel kriminal ekipler devasa villanın ardından yan taraftaki başka bir villaya geçerek burada da arama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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