Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yalova'da karaya oturan hacizli gemilerde hırsızlık girişimi

Yalova'da karaya oturan hacizli gemilerde hırsızlık girişimi

- Karaya oturan gemilerden görüntüler - Gemilerden metal parça çalma girişiminde bulundukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandıYALOVA (AA) - Yalova 'da karaya oturan hacizli 2 kuru yük gemisinden metal parça çalma girişiminde bulundukları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 13 Kasım Çarşamba günü, Türk bandıralı hacizli "Ceren 3" ile "Doğan Kartal" adlı 2 kuru yük gemisi, İstanbul Pendik açıklarında demirliyken, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Yalova 'nın Armutlu ilçesi açıklarına getirildi.
Keçikaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturan gemilerin mürettebatları ise ortadan kayboldu.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bir süre sonra bölgeye gelip gemilerdeki metal parçaları sökerek çalma girişiminde bulundukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuru Yük Gemisi Akalan Demirli 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı