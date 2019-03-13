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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova'da kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı - YALOVA

Yalova'da kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı - YALOVA

- Ağaca çarpan kamyonetten görüntüler - Ağacın çarptığı bahçedeki evin sakinlerinden Ayşegül Soydemir'in olayı anlatması Yalova 'da kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yalova - İzmit kara yolunda Kocaeli istikametine seyreden Mehmet Batur (45) idaresindeki 16 MET 75 plakalı beyaz eşya servisine ait kamyonet, ilçenin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesindeki ağaca çarptı.Kazada yaralanan sürücü Batur ile araçtaki Hasan Erdem (28), sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyaz Eşya Sağlık Ekipleri Trol 

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