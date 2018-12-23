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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yalova'da fuhuş operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

Yalova'da fuhuş operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

gözaltına alınanların sevki

( YALOVA ) YALOVA

Jandarma Fuhuş Operasyonu Fuhuş Sınır Dışı Irak 


- Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, 30 kişi gözaltına alındı. Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altınova ilçesindeki içkili eğlence mekanlarında ve otellerde yerli ve yabancı uyruklu kadınlarla para karşılığı fuhuş yapıldığı, fuhuş için yer temini ve aracılık yapıldığının bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon sonucu, 2 ayrı otelde ve barda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Baskın sonucu toplam 30 şahıs gözaltına alındı. İşletme sorumluları olan 5 şahıs fuhuş için mekan sağlamak ve aracılıktan gözaltına alınıp, 15 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, fuhuş yapan 9 erkek de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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