Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova’da fuhuş operasyonu

Yalova’da fuhuş operasyonu

Kadınların adliyeden çıkartılması

Oturma İzni Akalan Fuhuş Operasyonu Sınır Dışı Yardım ve Yataklık 

-detaylar

( YALOVA ) - Yaşlı erkekleri kandırıp evlilik tuzağına çekiyorlardı YALOVA

- Gözlerine kestirdikleri yaşlı erkekleri evlilik tuzağına düşüren, oturma izni aldıktan sonra ise boşanarak fuhuş yapmaya başlayan Azeri kadınlardan oluşan şebeke Yalova polisi tarafından çökertildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş maksadıyla ülkeye giren Azeri kadınlardan oluşan bir şebekeyi takibe aldı. Bu esnada şebeke üyelerinin akıl almaz yöntemi deşifre edildi. Azeri kadınlar ülkede oturma izni alabilmek için öncelikle gözlerine kestirdikleri zengin, ama yaşlı erkekleri ağlarına düşürüyorlardı. Onlarla evlendikten sonra oturma iznini alan Azeri kadınlar, daha sonra boşanarak fuhuş yapmaya başlıyordu. Polis, tespit edilen hayat kadınlarına yönelik operasyon yaptı. İl merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonlarda 14 Azeri uyruklu hayat kadını ve bunların fuhuş yapmasına yardım ve yataklık yapan 3 erkek yakalandı. Kadınlar yapılan sorguda erkekleri ağlarına nasıl düşürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen kadınların sınır dışı edileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı