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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova'da dereler taştı, seralar sular altında kaldı

Yalova'da dereler taştı, seralar sular altında kaldı

Safran deresinin görüntüsü

Sağanak Yağış Su Baskını Doluluk Oranı Baraj Kapakları Hasar Tespit 

-bir işletmenin bahçe kısmında yaşanan su baskını,
-Selimandıra Deresi ve sular altındaki seralar,
-Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ile röp,
-Gökçe barajından salınan su ve sular altında kalan köprü,
-sular altında kalmış yollar.

( YALOVA )- Gökçe barajından su tahliyesine başlandı YALOVA

- Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Yalova’da Safran ve Selimandıra dereleri taştı. Onlarca sera ve bazı işyerleri sular altında kaldı. Yalova’da sağanak yağış etkili oldu. Yalova’nın içerisinden geçen Safran deresinin Hacımehmet köyü mevkiinde taştı. Dere kenarında bulunan bazı işletmeleri su bastı. İşyerlerinin bahçe kısımlarında bulunan masa ve sandalyeler sulara kapılırken, işyerlerinin alt kısımları ise sularla doldu. Kadıköy beldesinde bulunan Selimandıra deresinin taşması sonrasında ise dere çevresinde bulunan onlarca sera sular altında kalırken seralarda bulunan ürünler ise zarar gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, “Geçen haftada yine yağışlar nedeniyle dere taşmış ve seraları su basmıştı. Bu sefer ki yağış daha kuvvetli olduğundan daha fazla sera sular altında kaldı. Biz yağışın sona ermesi sonrasında hasar tespitinin başlatılmasını ve seraları ile ürünleri zarar gören çiftçilere el uzatılmasını istiyoruz” dedi.
Öte yandan Yalova’ya içme suyu sağlayan Gökçe barajındaki doluluk oranı yüzde 90’a ulaşınca baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Suyun bırakılması ile ulaşımın sağlandığı bazı köprü ve yollar da sular altında kaldı. (SÇ-MŞ)
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