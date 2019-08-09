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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yalova’da 7.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Yalova’da 7.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şahısların emniyetten çıkartılması

Amfetamin Uyuşturucu Gizli Bölme Narkotik Metamfetamin 

-Uyuşturucu maddenin bulunma anı
-Ele geçirilenler

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova merkezli olarak Antalya ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla piyasa değeri 2 milyon TL’nin üzerinde olan 7.5 kilogram metamfetamin ve 1.5 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlikköy ilçesindeki bir evde kalan İran uyruklu bir şahsı takibe aldı. Bir süre evi izleyen ekipler eve girip çıkan şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 1.5 kilogram ağırlığında afyon sakızı ve silah ele geçirildi. Ardından eve operasyon gerçekleştirildi.
Gölge isimli narkotik dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda koltuk içerisinde oluşturulan gizli bölmede zulalanan piyasa değeri 2 milyon TL’nin üzerinde 7.5 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Evde kalan İran uyruklu H.B.N'nin (35) verdiği ifade doğrultusunda Kocaeli ve Antalya illerinde de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Burada da uyuşturucu satışı ile bağlantılı olduğu düşünülen S.N.M. (35), A.T. (42) ve A.H. (28) adlı 3 İran uyruklu şahıs daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.B.N tutuklanırken, S.N.M. ve A.T. ve A.H’nin ise yargılanmasına devam ediliyor.
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