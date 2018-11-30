Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem - YALOVA/İSTANBUL

- Depremin meydana geldiği ilçeden görüntüler - Bir vatandaşlar röportaj - İstanbul sokaklarından detaylar - Vatandaşlar ile röportaj Yalova 'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiANKARA (AA) - Yalova 'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.36'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.