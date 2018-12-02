Yalova Çınarcı'ta gece yarısı korkutan deprem Video

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( YALOVA ) YALOVA



- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 00:36'da Yalova Çınarcık'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü ise depremi 3.4 olarak duyurdu. Yalova Çınarcık'ta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.36'da yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.4 olarak duyurdu.

