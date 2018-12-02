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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yalova Çınarcı'ta gece yarısı korkutan deprem Video

Yalova Çınarcı'ta gece yarısı korkutan deprem Video

-ARŞİV-

Deprem Bakanlık 

-Bölgeden detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 00:36'da Yalova Çınarcık'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü ise depremi 3.4 olarak duyurdu. Yalova Çınarcık'ta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.36'da yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.4 olarak duyurdu.
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