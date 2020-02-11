Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

- Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişi Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Üzerine yüklü miktar zimmet geçirdiği iddiasıyla Denizli'de yakalanan Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşet. E ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mali İşler Müdürü Reyhan K. ve yine aynı müdürlükte görevli Saliha Ö. Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.
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