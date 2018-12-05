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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova Belediye binasında tabancayla ateş açtı - Olay anı güvenlik kamerasında - YALOVA

Yalova Belediye binasında tabancayla ateş açtı - Olay anı güvenlik kamerasında - YALOVA

- Olay yeri güvenlik kamerası görüntüsüYALOVA - Yalova Belediyesinde tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.İddiaya göre, belediye binasına gelen Ö.D. (45), işletme yeri talebi için Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşmek istedi.Ö.D, olumsuz yanıt alınca makam katından bir üst kata çıkıp ruhsatsız tabancasıyla pencereye 2 el ateş etti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Ö.D'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Polis Bild Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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