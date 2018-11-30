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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman:''Yalova'da acil toplanma bölgeleri oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda sıkıntılı bir şehir. Merkez mahallelerde böyle alanlar yok. Betonlaştırılmaya çalışılıyor. Ben bunun karşısındayım'

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman:''Yalova'da acil toplanma bölgeleri oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda sıkıntılı bir şehir. Merkez mahallelerde böyle alanlar yok. Betonlaştırılmaya çalışılıyor. Ben bunun karşısındayım'

- Başkan vefa Salman Röportaj

( YALOVA ) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman:''Yalova'da acil toplanma bölgeleri oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda sıkıntılı bir şehir. Merkez mahallelerde böyle alanlar yok. Betonlaştırılmaya çalışılıyor. Ben bunun karşısındayım"-"Yalova'yı dört kattan fazla imarla tanıştırmayacağım. Asla buna izin vermeyeceğim. Yalova zemini sağlam bir yer değil. Sağlam binalar yapmak şart. Çok katlı bina yapmak hem kenti betonlaştırma, hem de buranın Kuzey Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki birinci derecedeki bir deprem bölgesi olduğunun bilinmesine rağmen, önünü açmak, bana göre intihardan başka bir şey değildir diye düşünüyorum" BURSA

Deprem İmar Planı Deprem Bölgesi Çadır Kent Fay Hattı 


- Beklenen Marmara depremi için yeni imar planının hazırlandığını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, muhtemel bir afette acil durum toplanma bölgesinin olmadığını, bununla ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.
İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Belediye Başkanı Vefa Salman, ''Doğa bir şekilde yine kendisini gösterdi. Sabah beş buçuk civarında, 4.3 büyüklüğünde, tali fayda bir deprem meydana geldi. Bununla ilgili aldığımız kararların doğru olduğunu tescilliyor. Çünkü deprem bir gün mutlaka gelecek. Bu bir gerçek, biz bunu biliyoruz. Ben göreve geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Yalova'yı dört kattan fazla imarla tanıştırmayacağım. Asla buna izin vermeyeceğim. Yalova zemini sağlam bir yer değil. Sağlam binalar yapmak şart. Çok katlı bina yapmak hem kenti betonlaştırma, hem de buranın Kuzey Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki birinci derecedeki bir deprem bölgesi olduğunun bilinmesine rağmen, önünü açmak, bana göre intihardan başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Biz daha önce Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile bir çalışma içerisine girdik. Dernek başkanı Fuat Agalda'ya teşekkür etmek istiyorum. Erken uyarı sistemini, Yalova merkezde de bir sistemle konuşlandırdık. Kendisiyle yaptığım temasta bundan on beş gün önce de deprem grafiklerini gördüm. Zaten bu depremin haberi bir şekilde gelmiş. Bir gün büyük bir deprem gelecekse, oradaki veriler bize mesajı verecektir. Biz de halkımızı önceden bilgilendirmiş olacağız" dedi.
Başkan Salman, şehirde acil toplanma bölgesinin olmadığını belirterek, ''Yalova'da acil toplanma bölgeleri oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda sıkıntılı bir şehir. Merkez mahallelerde böyle alanlar yok. Betonlaştırılmaya çalışılıyor. Ben bunun karşısındayım. Mesela bir deprem olduğunda çadır kentler nereye kurulacak? Biz bunları 99 depreminde yaşadık. Deprem anında insanlar ne yapacak?" diye sordu.
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