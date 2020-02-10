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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

başkan yardımcısının belediyeden çıkartılışı

Avcılık 

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER
-belediyeden görüntü
-Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
-zanlının fotoğrafı

( YALOVA ) - YALOVA

- Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi’nde çalışan R.E. adlı personelin belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç KOM ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E, birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi ve telefonları açmadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti. Belediye ekipleri Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Arama başlatan emniyet ekipleri şüpheli R.E.'yi Denizli'de yakalayarak gözaltına aldı. Belediye başkan yardımcısı da gözaltına alındı Savcılıkta ve emniyette devam eden işlemlerin ardından bugün şok bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalova Belediye binasına baskın yaptı. Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in odasında arama yapan ekipler, başkan yardımcısının bilgisayarlarına da el koyarak Halit Güleç'i gözaltına aldı. (FÇ-MŞ)
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