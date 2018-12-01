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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yalnız yaşayan yaşlı kadın bakıcısı tarafından evinde kanlar içinde bulundu Haberi

Yalnız yaşayan yaşlı kadın bakıcısı tarafından evinde kanlar içinde bulundu Haberi

olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın Psikoloji İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-yaşlı kadının ambulansa kaldırılması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı bir kadın bakıcısı tarafından evinde kanlar içerisinde bulundu. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan T.B. (77) bakıcısı tarafından evde yüz üstü yatar vaziyette kanlar içerisinde bulundu. Bakıcının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede kan izlerinin bulunduğu 2 adet bıçak bulurken, yaralı yaşlı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.B.'nin intihar girişiminde bulunduğunu değerlendirdiği olayla ilgili inceleme sürüyor.
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