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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı

Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı

Yangın

Polis Kalaba Alabalık Yaşlı Adam Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri ve yangına müdahale
-Polis ve kalabalık
-Dumanlar
-Ev sahibi kısa röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )-Yaşlı adamın evi kundaklandı iddiası ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı, yaşlı adam evinin kundaklandığını iddia etti. Yangın akşam saatlerinde ilçenin Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre tek başına yaşayan 63 yaşında ki Ahmet Beşmiş’e ait 2 katlı evin, üst katı henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olay yerine itfaiye ekipleri ile polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan ev sahibi Ahmet Beşmiş, evinin kundaklandığını iddia etti. Beşmiş, "Pencereden içeri girmişler ve evi yakıp çıkmışlar, seyyar satıcılık yaparak sattığım elbiselerim, kazaklarım vardı” diyerek, tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri yarım saat içinde yangını söndürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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