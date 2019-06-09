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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

OLAY YERİ DETAY

( MALATYA ) MALATYA

Polis Bild Polis Ekipleri 


- Malatya'da yalnız yaşayan 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Vaizoğlu sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanda yoğun koku gelmesi üzerine sokak sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.Polis ekipleri apartmanda yaptığı incelemede kokunun apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Kenan Çetin'in dairesinde geldiğini belirledi.Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Kenan Çetin'i yatağında hareketsiz halde buldu.Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken,Çetin'in cesedi yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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