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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - DENİZLİ Video

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - DENİZLİ Video



: - Ölen kişinin yaşadığı bina - Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girişi - Cenaze aracının gelişi - Cenazenin araca konması Denizli 'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, yalnız yaşayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Karahasanlı Mahallesi 800. Yıl Konutlarında ikamet eden Halit Esen'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, 5. kattaki dairede yalnız yaşayan Halit Esen'in cansız bedenini banyoda buldu.Esen'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.

Polis Bild 

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