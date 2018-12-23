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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - DENİZLİ

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - DENİZLİ

- Denizli 'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Evin bulunduğu sokaktan detay - Cesedin evden çıkartılıp cenaze aracına konulması - Cenaze aracının olay yerinden ayrılması Denizli 'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Fatih Mahallesi'nde tek katlı gecekonduda kiracı olan Doğan Gençoğlu'nun (60) köpeğinin evin etrafında sürekli dolaştığını gören ve kendisinden 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi.Ev sahibinin Gençoğlu'nu hareketsiz halde yatarken bulması üzerine eve 112 acil servis ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi, Doğan Gençoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Emekli olduğu öğrenilen Gençoğlu'nun cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acil Servis Gecekondu Cenaze 112 Acil Servis Cenaze Aracı 

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