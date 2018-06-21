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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yalnız yaşayan kadının evine yıldırım düştü

Yalnız yaşayan kadının evine yıldırım düştü

Evden görüntü

Buzdolabı Televizyon Yaşlı Kadın Yıldırım Düştü Muhabir 

-Yaşlı kadının görüntüsü
-Röp.

( BURSA - HD)- Evine yıldırım düşen kadın o anları anlattı BURSA

- Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yanlış yaşayan yaşlı kadının evine yıldırım düştü. 65 yaşındaki Hasene Korkmaz olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken çatısı yanan ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaağız Mahallesi’nde öğleden sonra etkili olan yağış sırasında Hasene Korkmaz’a ait evin çatısına yıldırım düştü. Komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi. Evde elektrik ile çalışan her şey yandı. Olaydan sonra İHA muhabirine konuşan Korkmaz, "Çok korktuğunu ve hala ayaklarının tutmadığını söyledi.

Hasene Korkmaz,”Mutfaktaydım, pencereden yağmurun yağışını izliyordum, bir ateş geldi acaba dedim çatıya bir şey mi oldu. Salona çıktığımda ise yan odadan dumanlar çıktığını gördüm. Çok korktum ve hemen komşularıma evim yanıyor diye seslendim. Yıldırım düşen evdeki her şey yandı. Kanepelerim, dolaplarım, halılarım kullanılamaz hale geldi. Evimin elektrik tesisatı komple yandı ve evimdeki buzdolabım, televizyonum, çamaşır makinem elektrik ile çalışan her şeyim yandı. Ben fakirim durumum yok, eşim hayatta değil çocuklarım zaten kendini zor geçindiriyor. Tek başıma yaşıyorum, eşimden kalan maaşım var ama çocuklarıma kredi çektim ona kesiliyor bana zor yetiyor. Devletimden yardım bekliyorum” dedi.
(AE-UGR-
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