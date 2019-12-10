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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Haberi

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Haberi

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Yaşlı Kadın Polis Cenaze 

-Polis araçlarından görüntü
-yakınlarından görüntü
-Cenazenin çıkarılmasından görüntü

( DENİZLİ )- 69 yaşındaki kadın, yakınları tarafından sobanın yanında başından yaralı halde ölü olarak bulundu DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan kadından haber alamayan yakınları, evde ölü olarak buldu.Edinilen bilgiye göre, olay Muratdede Mahallesi 201 sokakta meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın’dan (69) haber alamayan yakınları, kapının açılmasının ardından eve girince, Çılkın’ı sobanın yanında başından yaralı halde yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polise haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Çılkın'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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