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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam ölü olarak bulundu

Yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam ölü olarak bulundu

Apart ve çevresinden genel görüntüler

Gözyaşı Amatör Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yakınlarının ağlamalarından detaylar
-Olay yeri çevre görüntüleri
-Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar
-Ölen adamın fotoğrafları

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve kaldığı apartından ağır koku gelen 64 yaşındaki adam ölü olarak bulundu. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1801.Sokak’taki apartta yalnız yaşayan babaları İbrahim Gençer’den (64) 2 gündür haber alamayan çocukları, evine gittiklerinde kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen Polis ekipleri, koku gelen ve kapısı kapalı durumdaki eve girmek için İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapıdan içeri giren Polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Maske kullanarak eve giren ekipler, ağır koku yüzünden zor anlar yaşadı. Olay yerinde bulunan yaşlı adamın yakınları gözyaşı dökerek, Gençer’i görmek istediklerini belirtirken, polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle kimseyi içeri sokmadı. Olay yerinde gerekli incelemelerin yapılması sonrasında yaşlı adamın cansız bedeninin otopsi için morga sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Gençer’in, Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği Isparta Şubesi’nin kurucularından olduğu ve aynı zamanda daha önceleri amatör takımlarda antrenör olarak görev yaptığı belirtildi.
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