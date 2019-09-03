YAKMEK’ler kursiyerlerine terapi gibi geliyor İzle

- Yapılan çalışmalardan detay

- Eğitmen ile röportaj



( ERZURUM ) -- El sanatlarına gönül vermiş ev hanımları, kurs sürecinde büyük emek ve özveri isteyen ve geçmişi Osmanlı’ya kadar dayanan işlemelerle eşsiz motifler ortaya çıkarıyor ERZURUM



- Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YAKMEK) sayesinde ev hanımlarını ticarete kazandırmak için başlatılan proje tüm hızıyla sürüyor. Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile kadınlar hem terapi yapıyor, hem de el becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Kursiyerler usta öğreticiler ile birlikte işlemesi zor tüm desenleri ilmek ilmek işliyor. 26 Kursiyerin katıldığı meslek edindirme kursundaki ev hanımları sadece bölgesel motiflerle sınırlı kalmayarak Osmanlı motiflerine de hayat vererek yaptıkları işlemeli ürünlerle göz kamaştırıyor. Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda ev hanımlarının bir yandan el sanatlarını geliştirirken diğer yandan ev ekonomisine katkıda bulunarak kazanç elde edebildiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ellerinden geldiği ölçüde ev hanımlarına yönelik el becerileri, sportif etkinlikler ve hareketli yaşam hususlarında önemli projeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Uçar, kurs süresi boyunca el sanatlarında önemli aşamalar kaydeden ev hanımlarının kurs sonunda mezuniyet belgesi alarak istediği zaman kendi işyerini açma fırsatı yakaladıklarını da sözlerine ekledi. (ST-AT-Y)

