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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yaklaşık bin kaçak göçmen yakalandı - ERZURUM Haberi

Yaklaşık bin kaçak göçmen yakalandı - ERZURUM Haberi

- Göçmenlerin toplanması - Otobüslerle karakollarda işlemlerinin yapılması - Göçmenlerle röportaj - Detaylar - Polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekERZURUM (AA) - Erzurum 'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık bin kaçak göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.Ekiplerce bu alanda ilk etapta kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 250 kaçak göçmen yakalandı.Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yakalanan kaçak göçmen sayısı yaklaşık bine ulaştı.Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Nedim Muradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaştan kaçtıklarını söyledi.

Daha önce Nevşehir'de çalıştığını ifade eden Muradi, "Afganistan'da savaş var. Bacağımdan kurşun yedim ve platin takıldı. Çalışmak para kazanmak için ailemle Türkiye'ye geldik. İran'da bizi çalıştırıyorlar ve paramızı vermiyorlardı. İran'ın çok katı kuralları var, sürekli bizi geri göndermekle tehdit ediyorlardı. Türkiye'de çalışıp ekmeğimi kazanmak istiyorum." diye konuştu.
Kaçak göçmenlerin İran'dan kaçak olarak Ağrı'ya geçip buradan Erzurum 'a geldikleri kaydedildi.

Kaçak Göçmen Otobüs Terminali Kaçak Akalan Şehirlerarası Otobüs 

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