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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaklaşık 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - BURSA

Yaklaşık 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi - BURSA

- Zanlının polis arabasına taşınmasından görüntüler Bursa 'da yaklaşık 4 kilogram metamfetamin ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında S.C.G'yi gözaltına aldı.Şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda 4,2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Metamfetamin 

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