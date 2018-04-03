Yaklaşık 2,5 milyarlık Kanuni Bulvarı Projesi'nde bir tünel daha hizmete girdi...Tünel havadan görüntülendi Haberi

-tünelin içinden görüntü

-tünelin içinden ayrılan tünelin görüntüsü

-Tünelin trafiğe açılarak ilk kez geçen sürücüler

-Ve sürücülerle yapılan röpler

-detaylar



( TRABZON -ÖZEL)- Temeli 7 yıl önce atılan 24 km'lik Kanuni Bulvarı'nda 12 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor - Son hizmete giren Beşirli Tüneli tek giriş-çift çıkışı olması özelliği bakımından devlet il karayolları arasında ilk olma özelliği taşıyor TRABZON



- Trabzon'da kamulaştırma maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olması beklenen Kanuni Bulvarı Projesi'nde bir tünel daha bugün hizmete girdi. 15 ay önce hizmete giren Akyazı Tüneli içerisinden başka bir tüple ayrılan tünel; tek giriş-çift çıkışı olması özelliği bakımından da devlet il karayolları arasında ilk olma özelliği taşıyor. Temeli 2011 yılının Mayıs ayında atılan ve yapımı 7 yıldır süren toplam 24 kilometre uzunluğunda 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi'nde 12 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor. Şuana kadar yaklaşık 1,5 milyar kamulaştırma bedeli ödendiği öğrenilen Kanuni Bulvarı kapsamında, güzergahın tamamına ait işleri kapsayacak projenin 1,1 milyar liralık ihalesi de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. Trabzon’un Yıldızlı mevkiinden başlayıp Trabzon-Maçka Yolu Gözalan mevkiinde son bulacak bulvar inşaatında toplam uzunlukları yaklaşık 10 km olan ve delme çalışmaları devam eden Boztepe tüneli ve Bahçecik tünelleri de var. Bu tünellerin yanı sıra proje bünyesinde 0,4 Km (çift tüp) uzunluğunda Çukurçayır 1 Tüneli, 0,3 Km (çift tüp) uzunluğunda Çukurçayır 2 Tüneli, 0,5 km (çift tüp) uzunluğunda Gölçayır 1 Tüneli , 0,75 Km (çift tüp) uzunluğunda Gölçayır 2 Tüneli de yer alıyor. Trabzon’un trafik sorununu önemli oranda çözmesi beklenen 3 gidiş-gelişli projede 5 metre genişliğinde sağlı, sollu yaya kaldırımları da bulunuyor. Yapımı süren proje kapsamında 15 ay önce hizmete giren Akyazı Tüneli içerisinden başka bir tüple ayrılan Beşirli tünelinin hizmete girmesi için sabah saatlerinden itibaren Karayolları ekipleri, tünel boyunca son rötuşları yaparken tünel girişindeki dubaları ve levhaları kaldırarak saat 12.00'dan itibaren yolun trafiğe açılmasını sağladılar. Tüneli ilk kez kullanan vatandaşlar Akyazı Tüneli içerisinden başka bir tüple Beşirli Tüneli'ne geçerken, şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini gizleyemediler. Öte yandan Akyazı bağlantı tüneli ve Beşirli tünelinin trafiğe açılması ile Kanuni Bulvarı yolunun Eski Devlet Sahil yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantısı tümüyle sağlanmış oldu.

