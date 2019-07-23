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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yakıt tankeri patladı: 1 ölü İzle

Yakıt tankeri patladı: 1 ölü İzle

Yangına müdahale

Yakıt Tankeri Direksiyon 

-Yanan tanker gece görüntüleri
-Yanmış tanker gündüz kısa detayı

( KAHRAMANMARAŞ )- Şarampole devrilen yakıt tankeri yanarak kül oldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak can verdi. Kaza, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü (64), idaresindeki 72 AN 715 plakalı yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken tanker sürücüsü de yanarak can verdi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi. Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi.
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