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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yakıt sızıntısı Sapanca Gölü'ne ulaşmadan önlendi - SAKARYA

Yakıt sızıntısı Sapanca Gölü'ne ulaşmadan önlendi - SAKARYA

- Ekiplerin çalışmalarından görüntülerYakıt sızıntısı Sapanca Gölü'ne ulaşmadan önlendiSAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu’nda devrilen tırdan sızan yakıt, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince Sapanca Gölü’ne ulaşmadan temizlendi.SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, otoyolun Kırkpınar mevkisi İstanbul istikametinde seyreden beyaz eşya yüklü tır kontrolünü kaybedip, karşı şeride geçerek devrildiği aktarıldı.Tırın tankından sızan akaryakıtın otoyol kenarında bulunan kanala aktığı anlatılan açıklamada, "Ekiplerimiz duruma anında müdahalede bulunarak sızıntıyı Sapanca Gölü’ne ulaşmadan bertaraf etti. Sapanca Gölü’nü korumak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

Karya Beyaz Eşya Trol 

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