Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı - VAN Video

Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı - VAN Video

- Ekiplerin araçta narkotik köpeği Alfa ile arama yapması - Ekiplerin aracın yakıt deposuna gizlenmiş uyuşturucuyu çıkarması - Uyuşturucunun maddenin sergilenmeYakıt deposundan uyuşturucu çıktı - Van 'ın Edremit ilçesinde kamyonette 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan H.G. idaresindeki 30 AB 303 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 60 pakette 32 kilo 130 gram eroin bulundu.Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Yakıt Deposu Eroin 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı