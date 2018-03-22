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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yakıt deposundan esrar çıktı

Yakıt deposundan esrar çıktı

-polis kamerası-

Polis Kamera Polis Kamerası Yakıt Deposu 

-yakıt deposunu açan polisler
-esrarın çıkartılması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da yol uygulamasında durdurulan aracın deposundan 4 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yakıt deposunda gizlenmiş 4 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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