Yakıt deposunda 125 kilogram eroin ele geçirildi - OSMANİYE İzle
- Narkotik köpeği "Zoro"nun arama yapması - Polisin yakıt deposunu araçtan çıkarması - Bulunan eroinin yakıt deposundan çıkarılması - Çıkarılan eroinlerden görüntüYakıt deposunda 125 kilogram eroin ele geçirildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırın yedek yakıt deposunda 125,5 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E - 90 otoyolunun Kadirli gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.Ş. (34) idaresindeki 33 ACY 89 plakalı tırı durdurdu.Detaylı inceleme için Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesine çekilen tırda, narkotik köpeği "Zoro"yla yapılan aramada, aracın yedek yakıt deposuna gizlenmiş 125,5 kilogram eroin bulundu.İran'dan İstanbul'a gittiği tespit edilen tırın sürücüsü Ş.Ş. gözaltına alındı.