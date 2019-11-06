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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yakıt alırken otomobil alev aldı, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

Yakıt alırken otomobil alev aldı, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

olay anı

İlk Müdahale Petrol Ofisi Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Harekete Geç 

-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan hemen sonra LPG tüpü patlayan araç alev alırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi. Olay, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolu otogar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TB 135 plakalı LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda alev aldı. Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yaparken, itfaiyeye haber verildi.
İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü ise patlamadan söndürüldü. Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti. Araç şoförünün hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan, Erciş ilçesi Ulupamir ile Kışla mahallelerinde meydana gelen yangınlara ise Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı iki yangında da maddi hasar oluştu. (MSA-Y)
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