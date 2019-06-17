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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yakınlarını indirip aracı baraj gölüne sürdü

Yakınlarını indirip aracı baraj gölüne sürdü

Olay yerinden görüntüler

( SAMSUN ) - SAMSUN

Polis Deniz Polisi Baraj Gölü Sahil Güvenlik 


- Samsun’un Bafra ilçesinde bir vatandaş, yakınlarını indirdikten sonra minibüsü baraj gölüne sürdü. Baraj gölüne uçan şahıs kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Osman T. (44), 55 EU 058 plakalı minibüsle Derbent Baraj Gölü’ne geldi. İddiaya göre, araçta bulunan yakınlarını “Biraz hava alacağım” diye indiren Osman T. sonra minibüse binip aracı çalıştırdı ve baraj gölüne uçtu. Olay yerine çağrılan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, aracı ve şahsı çıkarmak çalışma başlattı. (ŞU-SLH-ÖZ-Y)
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