Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu Haberi

Yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu Haberi

-olay yeri detay

( SİVAS )- Sivas’ta kendisinden haber alınamayan bir şahıs yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu. SİVAS

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 


- Sivas’ta kendisinden haber alınamayan bir şahıs yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu. Olay, sabah saatlerinde Çayboyu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas'ta esnaflık yapan 48 yaşındaki M.G.’den yakınları bir süre haber alamadı. Yakınları M.G.’ye ait Çayboyu mahallesinde bulunan arsasının içerisindeki kulübeyi kontrol etmek istedi. Kulübeye gelen yakınları M.G.’yi iple tavana asılmış halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlendi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. M.G.’nin yakınları göz yaşlarına boğuldu. Savcı incelemesinin ardından ceset Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (VK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı