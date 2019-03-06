Yakınları öldü sandı, uyuyakaldığı ortaya çıktı - ADIYAMAN
Sokakta bekleyen itfaiye aracı - İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar - Uyuyakalan gencin babası Sabri Bellibaş ile röportaj - Mehmet Bellibaş'ın evinde görüntüleri ve açıklaması - Uyuyakalan gencin amcası Ahmet Bellibaş ile röportaj - İtfaiyeden görüntüYakınları öldü sandı, uyuyakaldığı ortaya çıktı - Adıyaman 'da ikamet eden Mehmet Bellibaş'tan haber alamayan yakınları, öldüğünü sanıp polis ve itfaiye ekiplerini çağırdıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yakınlarının kendisinden haber alamayınca polis ve itfaiyeyi aradığı şahsın, uyuyakaldığı ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Bellibaş'tan dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak merdivenle 3. kattaki daireye gireceği sırada, içeride bulunan Mehmet Bellibaş, uyanarak, zili çalan yakınlarına kapıyı açtı.Mehmet Bellibaş, ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı.Bellibaş'ın amcası Ahmet Bellibaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüğünü sandıklarını söyledi.
Ahmet Bellibaş, "Öldü diye çok korktuk. Zili çaldık ama cevap veren olmadı. Çok şükür, bir sıkıntı yokmuş." dedi.
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