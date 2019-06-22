Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor

Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor

yangınlardan görüntü

Küresel Isınma 

-röp.

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde hasat sonrası yakılan anızlar büyük tehlikeler oluşturuyor. Ceylanpınar ilçesinde arazilerinde ikinci ürünü ekmek için çiftçilerin hasat sonrasında oluşan anızları yakmaya başlaması birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, hem toprağa hem de doğaya zarar veriyor. küresel ısınmaya da katkı veren anız yangınlarının yaban hayatı açısından da ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirten yetkililer ise telefon direklerinin yanarak tahrip olması, çıkan duman nedeniyle çevre yollarda düşen görüş mesafesi gibi zararlara da dikkat çekerek, çiftçileri uyardı. Bazı vatandaşların da tepki gösterdiği anız yangınlarının tüm uyarılara rağmen ilçede ve bölgede devam etmesi ise dikkat çekiyor (UK-SD-
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı