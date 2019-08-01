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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yakalanan 'gri' kategorideki terörist tutuklandı - ERZURUM

Yakalanan 'gri' kategorideki terörist tutuklandı - ERZURUM

Yakalanan "gri" kategorideki terörist tutuklandı - ERZURUM - Palandöken Devlet Hastanesi'nden detay - Teröristin hastaneden çıkarılması ve araca alınması - Araçların olay yerinden ayrılması GÜNCELLEME - Erzurum 'da "gri" kategorideki teröristin yakalanması - AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki terörist Muhammet Fadullah Kamış tutuklandı - Terörist Kamış'ın, terör örgütü yöneticilerinin istediği 100 bin lirayı götürmek için hazırlık yaparken düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildiADLİ SÜREÇ EKLENDİERZURUM (AA) - Erzurum 'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonu sonucu önceki gün yakalanan ve AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini öldürdüğü belirlenen Kamış'ın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin "gri" kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan "Şevger" kod adlı Kamış, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine getirildi.
Burada geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokulan Kamış'ın, savcılık sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü.Kamış, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Buradan tekrar Palandöken Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Kamış, cezaevine teslim edildi. - Terör örgütüne para götürmek için hazırlık yapıyorduGüvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kamış, terör örgütü yöneticilerinin istediği 100 bin lirayı onlara götürmek için hazırlık yaptığı sırada düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Erzurum 'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da, AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide, bir araçta ölü bulunmuştu.

Adliye Binası Savcılık Sorgusu Terör Örgütü Avcılık Özel Harekat Polisleri 

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